7 تساؤلات حول زكاة الفطر.. مستشار مفتي مصر يجيب لـ"الخليج 365"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجاب مسؤول ديني بارز عن 7 تساؤلات ربما يجول في أذهان الكثيرين حول زكاة الفطر، كاشفا عن جواز إخراجها في أي وقت من شهر رمضان الكريم.

وفيما يلي أبرز تلك التساؤلات التي طرحتها ”الخليج 365” على الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي مصر.

حكم ومقدار زكاة الفطر

أوضح مستشار مفتي مصر، أن إخراج زكاة الفطر واجب، أما مقدارها فهي وفق ما حدده النبي هو صاع، والصاع مكيال قديم من قوت البلد كالقمح أو الشعير أو الأرز أو غير ذلك.. ففي مصر مثلا معظم أكل الناس من الخبز وبالتالي يكون القمح من قوت البلد، لافتا إلى أن الصاع بالمكايل الحديثة يبلغ حوالي 2 كيلو و40 جرام.

وأضاف المسؤول الديني: عندما سألنا عن ثمن الكيلو جملة بمصر وجدناه يساوي 15 جنيها تقريبا عن كل فرد (حوالي دولار أمريكي).

صور خروج زكاة الفطر

قال الدكتور مجدي عاشور إن "الأولى لمقتضيات العصر ومصالح الناس واحتياجاتهم أن يخرج الناس قيمة الزكاة مالا بما يساوي الصاع، لأن الناس أحوج ما تكون إلى المال لأنهم يستخدمونه في أشياء عدة كالغذاء والكساء والدواء، خاصة مع ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعه من مشكلات واحتياجات".

وأضاف مستشار المفتي: صحيح أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج في صورة حبوب، ومذهب جمهور العلماء ذهب إلى ذلك، لكن هناك أيضا مذهب أبي حنيفة النعمان وغيره يرون جواز خروج زكاة الفطر كقيمة مالية بدلا من الحبوب، لهذا نترك الخيار للمسلمين ونوضح لهم الأولى في عصرنا الحالي.

حكم تعجيل زكاة الفطر

قال المستشار العلمي لمفتي مصر : يجوز للمسلمين أن يقدموا زكاة الفطر في أول رمضان أو في أوسطه وحتى صلاة العيد.

وفسر هذا الحكم بقوله: العلماء يختلفون في وقت خروج زكاة الفطر، فبعضهم قال تخرج قبل العيد بيومين وبعضهم قال قبل صلاة العيد وبعد غروب شمس آخر يوم في رمضان، وبعضهم قال إنه يجوز أن نسبق.

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وتابع: الشافعية قالوا تمتد إلى غروب شمس يوم العيد وقالوا مع ذلك يجوز تقديمها إلى أول رمضان لأن زكاة الفطر تعلق بيوم العيد وبرمضان أيضا، والملكية والحنابلة قالوا نقدمها يومين عن وقت العيد، وبالتالي يجوز إخراج زكاة الفطر في أي وقت برمضان وفق مقتضيات العصر الحالي.

الواجب في زكاة الفطر

وعن الواجب في زكاة الفطر، قال "عاشور" إنه يجب أن يخرج الإنسان عن نفسه زكاة الفطر وعن من تلزمه نفقته يعني الذين يعولوهم كأبنائه الصغار وزوجته ولو كان له والدين يقوم بشؤونهما يخرج عن كل فرد 15 جنيها.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت زكاة الفطر تتوجب على الطفل الرضيع، أوضح المسؤول الديني: نعم تجب إذا وُلد قبل غروب شمس أخر يوم من رمضان.

من تُصرف له زكاة الفطر؟

قال مستشار مفتي مصر: تُصرف زكاة الفطر لمن تُصرف لهم زكاة الأموال، وهم الفقراء والمساكين، كما جاء في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله).

كما استدل "عاشور" بقول النبي صلى الله عليه وسلم (اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال في هذا اليوم)، ويقصد يوم العيد.

هل يجوز صرف زكاة الفطر لغير المسلمين؟

قال المسؤول الديني إنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر لغير المسلمين، موضحا في الوقت نفسه أن العلماء اختلفوا في ذلك خاصة أن زكاة الفطر غير زكاة المال، فمنهم من قال إنها خاصة بالمسلمين ومنهم من أجاز خروجها لغير المسلمين.

شروط قبول زكاة الفطر

وأوضح مستشار مفتي مصر أن قبول زكاة الفطر أمر بين الإنسان وربه، لكن يتوجب أن يفعل المسلمون ما يتوجب عليهم كإخراج الزكاة للمستحقين مع نية أنها زكاة الفطر وإخراجها من دون مباهتة أو مفاخرة.