إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد تناول الفاصوليا الخضراء على الفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفاصوليا الخضراء تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع فأن هناك فوائدة عديدة لتناولها فى رمضان وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الفاصوليا الخضراء هى: 1:تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقوى الجهاز العصبى Advertisements 2:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من القرح والالتهابات وعسر الهضم. 3:تقوى العضلات والمفاصل و الجهاز المناعى

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