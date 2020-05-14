شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات تنقل الفيروسات والبكتيريا.. منها عدم إغلاق المرحاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا ازداد حذر الناس بشأن عادات النظافة لدينا، وكل منا أصبح يغسل يديه أكثر من أي وقت مضى ويتبع بدقة جميع قواعد النظافة، التي ينصح بها الأطباء، ولكن لا تزال هناك بعض العادات الخاطئة التي نتبعها دون أن ندرك يمكن أن تنقل لنا الفيروسات والبكتيريا، وهو ما نتعرف عليه في هذا التقرير، وفقاً لموقع تايمز أوف إنديا.



فيروس كورونا

عادات خاطئة تنقل الفيروسات والبكتيريا

1- عدم إغلاق المرحاض

وفقًا للمجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، أن بعد عملية التبرز تظل محتويات المرحاض (الماء والجراثيم) في الهواء، وبالتالي عدم إغلاق غطاء المرحاض، يمكن أن يلوث يديك، وأسطح الحمام والأشياء المحفوظة في مكان قريب مثل فرشاة الأسنان وزجاجات الشامبو بالبكتيريا.

2- مضغ الأقلام

على الرغم من أنها قد تبدو كعادة شائعة بين الأطفال، إلا أنها ليست مع الأطفال وحدهم، حيث إن كثير منا يمضغ الأقلام، يجب التوقف عن هذه العادة على الفور، لأنها تسمح للفيروسات بالدخول إلى فمك.

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3- استخدام فمك لفتح الأشياء

من الأخطاء التي يجب أن تبتعد عنها، خاصة هذه الأيام مع انتشار فيروس كورونا، فإذا أخذنا مثال علبة الحليب، تخيل عدد الأشخاص الذين يلمسونها، والأسطح التي تلمسها، قبل أن تصل إليك، احتفظ بمقص في مطبخك واستخدمه لفتح الأشياء.

4- استخدام إسفنجة المطبخ نفسها لفترة طويلة جدًا

إذا كنت تستخدم إسفنجة المطبخ ليس فقط لتنظيف أدوات المطبخ بل لتنظيف انسكاب الميكروويف والمزيد من الأشياء، فأنت بحاجة إلى تغيير إسفنجة المطبخ مرة واحدة في الأسبوع.

5- عدم تطهير ألعاب طفلك

معظم الأطفال لديهم سلوكيات خاطئة يضعون الألعاب في الفم ، ويرمونها على الأرض، وهو ما يجعلهم عرضة بشكل خاص للمرض، يجب على الآباء التأكد من تطهير ألعاب أطفالهم كل أسبوع أو ربما في كثير من الأحيان، و تأكد من القيام بذلك خاصة عندما يأتي أصدقاء طفلك.

6- وضع محفظتك على الأرض

كثيراً ما نضع الحقائب والمحفظة على الأرض عدة مرات، القيام بذلك يأخذ الكثير من البكتيريا إلى المنزل مع الجزء الخارجي لحقيبتك، لا تحتفظ حقيبتك على الأرض وقم بتطهيرها.