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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 140 حالة شفاء جديدة من "كورونا" والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
سجل المغرب، أمس، 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 6512.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن المغرب لم يسجل أي حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية، ليبقى العدد المسجل 188 حالة فقط منذ ظهور الوباء في البلاد.
وأضاف أن عدد حالات التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 140 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الوباء إلى 3131 حالة.
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