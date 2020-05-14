دواء للجرب.. أحدث أسلحة الحرب على كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمحت وزارة الصحة البوليفية، باستخدام عقار يسمى إيفرميكتين مضاد للطفيليات ويستخدم في القضاء على الجرب، لمعالجة فيروس كورونا المستجد.



وأعلن وزير الصحة البوليفي مارسيلو نافاخاس، الأربعاء، أنه "تم إصدار مذكرة تقضي بالسماح "باستيراد واستخدام" هذا الدواء "بجرعات مختلفة".

وبحسب ما نقله تلفزيون أونيتيل البوليفي عن نافاخاس فإن العقار الذي يستخدم عادة في الطب البيطري "لم تتم المصادقة عليه طبيا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأوضح أنه لهذا السبب يجب أن يوصف الدواء تحت مسؤولية طبيب وشرط أن يبلّغ المريض بأن فاعليته ضد كوفيد-19 ليست مثبتة.

وقال أطباء بوليفيون يعملون في منطقتي سانتا كروز (شرق) وبيني (شمال شرق) إنهم وصفوا هذا الدواء لمصابين بالفيروس.

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وبعد هذا الإعلان، ارتفع الطلب على هذا المضاد للطفيليات الذي يباع بشكل حبوب، في الصيدليات والسوق السوداء حيث تضاعف سعره خمس مرات، من 10 إلى خمسين بوليفيانوس (1.4 دولار إلى 7 دولارات).

وأكد الطبيب إيرلاند فاكا دييز أن "تناول هذا الدواء سهل وسعره مناسب ويمكن استخدامه في جميع أنحاء البلاد ويزيله (فيروس كورونا) من الجسم خلال 5 أيام"، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه تعذر إثبات فاعليته بنسبة مئة في المئة.

وأوضح المدير العام للإدارة الوطنية لمكافحة الأوبئة فيرجيليو برييتو أن الإيفرمكتين "مضاد للطفيليات مفضل في الطب البيطري لكنه استخدم أيضا في مكافحة أنواع من الديدان لدى البشر". وهو يوصف لمعالجة الجرب.

من جهته، حذر رئيس معهد أطباء لاباز لويس لاريا من استخدام الدواء بدون مشاورة طبيب، موضحا "سننتظر التجارب السريرية".

وفرضت السلطات البوليفية إجراءات عزل على السكان منذ 17 مارس/أذار، وقد سجلت فيها 2964 إصابة بالفيروس و128 وفاة.