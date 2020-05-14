شكرا لقرائتكم خبر عن اتحدى كرشك..احرق الدهون وحسن الهضم بالجرى 4 ثوان فى مكانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجد بحث جديد أن الجرى السريع لمدة 4 ثوانٍ الذي تم إجراؤه خمس مرات في الساعة ساعد في تحسين التمثيل الغذائي للدهون وخفض مستويات الدهون الثلاثية في مجرى الدم، حيث يمكن أن يؤدي الجلوس لساعات في المرة الواحدة إلى صعوبة حرق الدهون، ويشير الخبراء إلى هذه الحالة باسم "مقاومة التمرين".

ووفقا لتقرير لموقع healthline تعمل التمارين الرياضية عادة على تحسين عملية التمثيل الغذائي، ولكن الأفراد الذين يجلسون بشكل مفرط سيحصلون على فائدة أقل من حيث حرق الدهون عند ممارسة الرياضة في البداية، مقارنة مع الأفراد الأكثر نشاطًا.

نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء العالم يجدون أنفسهم ممنوعين من الخروج من المنزل بسبب الحجر الصحي بسبب تفشى وباء فيروس كورونا فقد يبدو الحصول على التمارين الرياضية أمرًا شاقًا بالنسبة للكثيرين.

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ومع ذلك ، تشير دراسة جديدة من جامعة تكساس (UT) في أوستن إلى أنه حتى النوبات الصغيرة من التمارين المكثفة يمكن أن تساعد في تعويض بعض الآثار الضارة لفترات طويلة من الجلوس، بالإضافة إلى ذلك فهذه التدريبات الدقيقة تقدم أيضًا مزايا مختلفة عن بعض التدريبات الأطول عند القيام بها على مدار اليوم.

اكتشف إدوارد كويل الأستاذ في قسم علم الحركة والتربية الصحية في UT أوستن ، وفريقه من الباحثين في مختبر الأداء البشري أن الركض السريع لمدة 4 ثوانٍ خمس مرات في الساعة ساعد في تحسين التمثيل الغذائي للدهون وانخفاض الدهون الثلاثية مستويات في مجرى الدم.

وقال الدكتور جاي ل. مينتز ، مدير صحة القلب والأوعية الدموية وعلاج الدهون في مستشفى ساندرا أطلس باس للقلب في نورثويل هيلث في مانهاست ، نيويورك: "هذا بحث مثير للاهتمام يسلط الضوء على أهمية التمرين على مدار اليوم".