شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج تقرحات الفم ونصائح لمنعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقرحات الفم عادة ما تكون آفات صغيرة مؤلمة تظهر في الفم أو عند قاعدة اللثة، تؤدى إلى الشعور بعدم الراحة عند الأكل والشرب والتحدث ، النساء والمراهقات والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لقرحات الفم أكثر عرضة للإصابة بتقرحات الفم وفقا لتقرير لموقع healthline.

قرح الفم غير معدية وتختفي عادةً في غضون أسبوع إلى أسبوعين ومع ذلك عند الاصابه بقرحة كبيرة أو مؤلمة للغاية أو إذا استمرت لفترة طويلة دون شفاء فيجب استشارة الطبيب.

أسباب تقرحات الفم

- لا يوجد سبب محدد وراء قرح الفم ولكن تم تحديد عوامل ومحفزات معينة. وتشمل هذه:

- إصابة طفيفة في الفم بسبب عمل الأسنان ، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة ، أو الإصابة الرياضية ، أو اللدغة العرضية.

- معاجين الأسنان وشطف الفم التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم.

- الحساسية الغذائية تجاه الأطعمة الحمضية مثل الفراولة والحمضيات والأناناس وغيرها من الأطعمة المحفزة مثل الشوكولاتة والقهوة.

- نقص الفيتامينات الأساسية ، وخاصة B-12 والزنك وحمض الفوليك والحديد.

- رد فعل تحسسي لبكتيريا الفم.

- تقويم الأسنان.

- التغيرات الهرمونية أثناء الحيض.

- الإجهاد العاطفي أو قلة النوم.

- الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية.

يمكن أن تكون تقرحات الفم أيضًا علامة على الحالات الأكثر خطورة والتي تتطلب علاجًا طبيًا مثل:

مرض الاضطرابات الهضمية ، مرض التهاب الأمعاء، السكرى، مرض بهجت وهى حالة تسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، خلل في جهاز المناعة يؤدي إلى مهاجمة الجسم لخلايا الفم السليمة بدلاً من الفيروسات والبكتيريا، فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

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طرق علاج قرح الفم

معظم قرح الفم لا تحتاج إلى علاج ومع ذلك ، إذا كان الشخص مصابًا بقرحات الفم في كثير من الأحيان أو كانت مؤلمة للغاية ، فقد يؤدي عدد من العلاجات إلى تقليل الألم ووقت الشفاء. وتشمل هذه:

- باستخدام شطف الماء المالح وصودا الخبز.

- وضع هيدروكسيد المغنسيوم على قرحة الفم.

- تغطية قرح الفم بعجينة صودا الخبز.

- استخدام منتجات البنزوكائين مخدر موضعي التي لا تستلزم وصفة طبية .

وضع الثلج على قرح الفم.

- استخدام شطف الفم الذي يحتوي على الستيرويد لتقليل الألم والتورم.

- باستخدام المعاجين الموضعية.

- وضع أكياس شاي رطبة على قرحة الفم.

- تناول المكملات الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ب -12 والزنك.

- تجربة العلاجات الطبيعية مثل شاي البابونج والمر وجذر عرق السوس.

نصائح لمنع تقرحات الفم

يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل حدوث تقرحات الفم. يمكن أن يكون تجنب الأطعمة التي تهيج الفم مفيدًا يتضمن ذلك الفواكه الحمضية مثل الأناناس والجريب فروت والبرتقال أو الليمون ، وكذلك المكسرات أو الرقائق أو أي شيء حار بدلاً من ذلك يمكن تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات القلوية وتناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا وتناول الفيتامينات المتعددة يوميًا.

بالاضافه الى تجنب التحدث أثناء مضغ الطعام لتقليل اللدغات العرضية قد يساعد أيضًا تقليل التوتر والحفاظ على نظافة الفم الجيدة باستخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا وتنظيف الأسنان بعد الوجبات. أخيرا ، احصل على قسط كاف من النوم والراحة هذا لن يمنع تقرحات الفم فحسب ، بل مجموعة من الأمراض الأخرى أيضًا.