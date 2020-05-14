الصين تسجل انخفاضا بإصابات كورونا والمكسيك تسير عكس الاتجاه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الخميس، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سارت المكسيك عكس الاتجاه برصدها 1862 حالة جديدة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت 3 إصابات فقط الأربعاء مقارنة بـ7 حالات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة الصينية، في بيان لها، أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية، بحسب رويترز.
وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 من ثمانية في اليوم السابق.
ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 82 ألفاً و929 إصابة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
بدورها، أكدت وزارة الصحة المكسيكية رصد 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، بجانب 294 وفاة جديدة.
ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40 ألفاً و186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.
كانت المكسيك قد سجلت يوم الثلاثاء أعلى عدد من الوفيات بسبب الفيروس في يوم واحد بلغ 353.
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