تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالأرز

المقادير

- البصل : 2 حبة (مقطع جوانح)

- أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول ومنقوع مدة 30 دقيقة)

- العدس : كوب ونصف

- زيت الذرة : نصف كوب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الماء : 5 اكواب

الطريقة:

1. أولا نغسل الأرز وننقعه في الماء.

2. ثم في مقلاة على النار، يحمي مقدار الزيت ويقلى شرائح البصل حتى يحمر جيداً بدون أن ينحرق، يصفى ويوضع جانباً.

3. ينقى العدس من الشوائب ويغسل جيداً ثم يوضع في قدر مع الماء على النار وعند الغليان تغطى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

4. يصفى العدس، تذوب مكعبات مرق الدجاج بمقدار ½4 كوب من مرق العدس وتترك جانباً.

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5. يصفى الأرز المنقوع، يقلب في قدر مع الزيت قلي البصل ثم يضاف المرق، الملح، الفلفل والكمون ويترك يغلي على نار قوية لحين رؤية الفقاعات بالرز، عند رؤيتها يضاف العدس ولا يقلب العدس مع الأرز، تغطى القدر وتترك تنضج على نار هادئة جدا لحين استواء الأرز.

6. لايرفع الغطاء عن القدر إلا بعد ربع ساعة من إطفاء الغاز، وعند التقديم نزينه بالبصل الشرائح المقلية، ويقدم مع الزبادي أو سلطة الزبادي أو اللبن.

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