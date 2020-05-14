تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمكة محشية بالبطاطس

المقادير

- السمك : 5 كيلو (سمكة كبيرة)

- الكمون : ملعقتان كبيرتان

- الكزبرة : ملعقتان كبيرتان

- ملح : ملعقة كبيرة

- الكركم : ملعقتان صغيرتان

- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- البصل الأخضر : 4 أعواد (مفروم مع الأوراق)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 4 قرون (مفروم)

- البطاطس : 6 حبات (كبيرة الحجم / مسلوقة ومقطعة)

- كزبرة خضراء : كوبان (مفرومة)

- الشبت : كوب (أخضر ومفروم)

- ليمون : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع)

الطريقة:

1. سخني الفرن لدرجة حرارة 200 م. احضري صينية الفرن.

2. في طبق ضعي الكمون، الكزبرة، الملح، الكركم، البابريكا، الشطة، قلبي ليختلط.

3. في مقلاة واسعة سخني 2 ملعقة من الزيت، أضيفي البصل، والثوم والزنجبيل والفلفل، قلبي لتذبل قليلا. أضيفي نصف كمية البهارات.

4. أضيفي البطاطس ثم قلبيها مع الخليط لتتشرب بالبهارات وتتفتت أثناء التقليب. أبعديها عن النار.

5. أضيفي الكزبرة والشبت وقلبي ليختلط.

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6. اقطعي سطح السمكة بالطول ثم نظفيها. وزعي بقية البهارات داخل وخارج السمكة.

7. ضعي الحشو في داخل السمك.

8. أحضري صينية واسعة، ضعي فيها قطعة من ورق الزبدة، ضعي السمكة في الصينية ثم وزعي فوقها بقية زيت الزيتون غطيها بورقة من الزبدة.

9. ضعي الصينية في الفرن لمدة 90 دقيقة تقريبا لتنضج السمك، ثم أبعدي الورق عن السمك واتركيها ليتحمر سطح السمكة ثم قدميها.

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