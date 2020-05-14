تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- زيت الزيتون : ربع كوب
- الثوم : 4 فصوص (مهروس)
- بقسماط : ربع كوب (كعك مطحون)
- جبن البارميزان : ربع كوب
- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع أنصاف شرائح)
الطريقة:
1. سخني الفرن على حرارة 220 درجة.
2. سخني زيت الزيتون مع الثوم في قدر على نار متوسطة حتى يصبح دافئ ثم ضعيه في طبق.
3. اخلطي البقسماط وجبن البارميزان.
4. اغمسي قطع الدجاج في مزيج زيت الزيتون والثوم ثم اغمسيه في طبق البقسماط والجبن البارميزان.
5. انقلي الدجاج لصينية الفرن وأدخليه للفرن مدة 35 دقيقة مع التقليب ثم خففي حرارة الفرن لحرارة 165 درجة واتركي الدجاج لمدة 10 دقائق إضافية.
6. قدميه ساخنا إلى جانب طبق من السلطة أو الأرز.
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