تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بامية بالصينية

المقادير

- اللحم : كيلو ونصف (لحم هبرة بدون عظم / مقطع)

- القرفة : 2 عود (لسلق اللحم)

- ورق غار : 3 ورقات (لسلق اللحم)

- هيل : 5 حبات (مدقوق / لسلق اللحم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / لسلق اللحم)

- البامية : كيلو ونصف (صغيرة الحجم / منزوعة الأعناق)

- زيت الزيتون : نصف كوب (للبامية)

- طماطم : 1 كيلو (مقطعة شرائح / للبامية)

- الثوم : 3 فصوص (مقطع شرائح / للبامية)

- البصل : 3 حبات متوسطة (مقطع شرائح / للبامية)

- كزبرة خضراء : باقة (مفرومة / للبامية)

- صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة (للبامية)

الطريقة:

1. يسلق اللحم مع إضافة القرفة، وورق الغار، وحبات الهيل، وحبة البصل الصغيرة.

2. تغسل البامية وتصفى، ثم تقلب بمقلاة مع زيت الزيتون حتى تذبل.

3. حضري صينية الفرن، وضعي فيها طبقة من الطماطم المقطعة شرائح، واللحم المسلوق، والبامية المقلية، وأخيرا ضعي الثوم، والبصل المقطع شرائح، والكزبرة الخضراء المفرومة.

4. بوعاء جانبي أضيفي صلصة الطماطم على 2 كوب من مرق سلق اللحم، وحركي جيداً، ثم اسكبيها على الصينية.

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5. غطي الصينية بورق الأولمنيوم.

6. أدخلي الصينية في فرن متوسط الحرارة، لمدة ساعة، حتى تتسبك.

7. قدمي صينية البامية مع الأرز بالشعيرية، أو مع شرائح من الخبز العربي.

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