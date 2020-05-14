تعرف على أهم النصائح أساسية للوقاية من فيروس كورون

هناك العديد من النصائح الأساسية التي يمكن أن نتبعها لكي نمر بأمان من جائحة كورونا دون الإصابة به، وذلك مع اتباع التباعد الإجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وقال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، ان هناك بعض النصائح الأساسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالتزامن مع زيادة معدلات الإصابة بكورونا.

وأكد سالم في منشور له عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، انه على الجميع ضرورة ارتداء الكمامة بصورة مستمرة ، والتأكد من عدم تغطية الأنف والفم بإحكام؛ حيث يجب ارتداؤها بصورة سليمة ومحكمة على الأنف والذقن وتغييرها إذا امتلأت ببخار الماء.

ونصح سالم، بتكرار غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام لمدة 20 إلى 30 ثانية، بالإضافة إلى ارتداء الجوانتي مع عدم ملامسة العينين والأنف والفم أثناء الخروج من المنزل.

وتابع سالم، انه يجب الحصول على النوم الكافي أثناء الليل، والابتعاد عن السهر لأوقات متأخرة ليلا والذي يمكن ان يتسبب في الإجهاد، لكي لا يزيد نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كما نصح أستاذ الصدر بقصر العيني، بعدم مخالطة من لديه كحة أو أي أعراض صدرية، مثل : ضيق النفس أو النهجان، أو أعراض عامة مثل الإرهاق أو الحمى، مع الاحتفاظ بالتباعد الإجتماعي لمتر ونصف عند التعامل في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية فضلا عن البنوك.

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