دراسة تؤكد أن شوربة العدس تقوي المناعة وتحارب كورونا

شوربة العدس واحدة من أشهر الأكلات على السفرة المصرية حيث تتميز بمذاقها المختلف عن باقى الأطعمة كما تحتوى شوربة العدس على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والمناعة.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول شوربة العدس على فطار رمضان لتعزيز الصحة، حيث ذكر موقع wellandgood أن شوربة العدس تحتوى على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تقوية المناعة والحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى، كما يوجد العديد من الفوائد لتناول شوربة العدس ومنها:

1:تناول شوربة العدس يساعد على الشعور بالشبع والحد من تناول الطعام كما يعمل على إنقاص الوزن، حيث يحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

2:تحتوى شوربة العدس على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات الهضمية وتحسين عملية الهضم ويقلل من الشعور بالغازات والانتفاخ والامساك أو الاسهال.

3:تحتوى شوربة العدس على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على طرد البكتيريا والجراثيم من الجسم ن وذلك لاحوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

4:تعمل شوربة العدس على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية تدفق الدم فى الجسم.

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5:تعتبر شوربة العدس من أفضل الاكلات لمرضى القلب والأوعية الدموية حيث إنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم.

6:تناول شوربة العدس يعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الامراض.

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