دراسة تؤكد أن أكثر من نصف مصابى كورونا لم تظهر عليهم أى أعراض

توصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس التاجى أصيبوا به من شخص لم تظهر عليه أي أعراض، حيث استعرض الأكاديميون في أيرلندا 17 دراسة عالمية لتقدير مقدار انتقال العدوى في فترة الأعراض، ووجدوا أن ما بين 33 و 80 % من الحالات أصيبوا بالفيروس من أشخاص لم يكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم مصابون، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

يستغرق الأمر ستة أيام في المتوسط ​​قبل أن يصاب الشخص بعلامات COVID-19 ، والتي تشمل الحمى والسعال المستمر، ولكن في تلك الأيام التي تسبق الأعراض ، يكون المرضى معديين ويمكنهم نقل الفيروس القاتل إلى الآخرين.

وخلص الفريق إلى أنه من المرجح أن يكون الانتقال قبل يوم واحد من بدء الأعراض ، ولكن يمكن أن يحدث في وقت مبكر قبل ثلاثة أيام، وقال الخبراء إن السيطرة على انتشار الأعراض أمر حاسم للبقاء على اطلاع بالمرض عندما يتم تخفيف عمليات الإغلاق.

ويعتمد على نجاح تتبع الاتصال ، والذي يتضمن تحديد جميع الأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق مع حالة مؤكدة

تسبب الفيروس التاجى حتى الان فى وفاة 286353 شخصًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ما يقدر بنحو 40.000 شخص في المملكة المتحدة ، منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر.

الأرقام التي جمعتها السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تظهر أيضًا أن 4.2 مليون حالة تم تسجيلها رسميًا، لكن الحجم الحقيقي للوباء ، الذي أصاب كل بلد تقريبًا في جميع أنحاء العالم ، سيكون أعلى عدة مرات بسبب عدم وجود اختبارات واسعة النطاق.

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ويحاول العلماء على وجه السرعة فهم كيفية انتشار الفيروس ، الذي يُطلق عليه علمياً SARS-CoV-2 ، بين الأشخاص ، مما سيساعد على توجيه كيفية السيطرة علي، وجمعت المؤلفة الرئيسية ميريام كيسي من كلية دبلن الجامعية وزملاؤها بيانات من 17 دراسة دولية أجريت إحدى الدراسات في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس القاتل كما تم استخدام البيانات من هونغ كونغ وسنغافورة وإيطاليا.

وقد نظرت الدراسات في فترة الحضانة الوقت بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض الأولى، كان متوسط ​​فترة الحضانة 5.8 يوم ، وهو مماثل للرقم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية، وقال فريق دبلن إن غالبية حالات انتقال العدوى تحدث فيما يبدو قبل ثلاثة أيام من بدء الأعراض وبعد يومين

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