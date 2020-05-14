تعرف على أهم وأبرز فوائد تناول البيض

القاهرة - لايف ستايل
يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى، حيث يحتوى البيض على( البروتين، الفسفور، الكالسيوم، حمض الفوليك)، وغيرها من العناصر الهامة لصحة الجسم.
يمكن تناول البيض بطرق مختلفة سواء مسلوق أو مقلى ومن الممكن ادخاله فى الأكلات ليتناوله الأطفال ، وحسب ما ذكره موقع littlethings فإن فوائد البيض على صحة الجسم هى:
فوائد تناول البيض على صحة الجسم:
1:يحتوى البيض على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الاصابة بالفيروسات والعدوى.
2:يساعد على الشعور بالشبع وبالتالى هو مفيد فى انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.
3:يحتوى البيض على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.
4:تناول البيض يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والوقاية من الخرف والزهايمر.
5:ينصح بتناول البيض دائما لتقوية العضلات والمفاصل والحد من خطر الاصابة بهشاشة العاظام والكسور.
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