قفزة قياسية بإصابات كورونا في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت، الأربعاء، عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في يوم واحد بلغ 11385، إضافة إلى 749 وفاة.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 188 ألفاً و974 إصابة متجاوزة فرنسا، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها 177 ألفا و700 لتصبح سادس أكثر دول العالم تضرراً.
وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 292 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، يستند إلى مصادر رسمية، حتى الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش، الأربعاء.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و272 ألفا و880 إصابة في 195 بلداً ومنطقة.
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