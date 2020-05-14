تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بدون سمن

القاهرة - لايف ستايل المكونات نصف كيلو زبدة.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الزيت.

ملعقة بيكينج بودر.

رشة ملح.

2 كوب دقيق. الطريقة: يتم خلط الزبدة والسكر معاً في الخلاط الكهربائي جيداً، حتى يصبح قوامهم كريمي.

يتم إضافة الزيت والملح واليهم.

في وعاء يوضع كل من الدقيق والبيكنج بودر بعد نخلهم.

يتم إضافة خليط السكر والسمن إلى الدقيق.

يعجن الخليط جيداً حتى يصبح متماسك وطري.

تشكل العجين على هيئة كرات، وتترك لمدة نصف ساعة لكي ترتاح.

نشغل الفرن على درجة حرارة 165 درجة، ليسخن.

نبدأ في تشكيل الغريبة بالشكل المفضل.

توضع الغريبة في صينية مدهونة بالسمن، وتوضع في الفرن لعدة دقائق حتى تنضج.

ولكن يجب مراعاة عدم تركها كثيراً حتى لا تنشف.

تخرج الصينية من الفرن وتترك الغريبة حتى تبرد. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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