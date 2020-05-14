تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الوافل المقرمش زي المحلات

المقادير

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة من البيكينج بودر.

2 ملعقة من السكر.

2 ملعقة من الزبدة.

2 بيضة.

ملعقة فانيليا.

رشة ملح.

أيس كريم فانيليا.

صوص شيكولا.

فاكهة مشكلة.

الطريقة:

ابدئي في تسخين جهاز الوافل.

احضري وعاء، وضعي به الملح، البيكينج بودر، الدقيق، ثم اخلطيهم.

أضيفي الزبدة المذابة، الحليب، صفار البيض، فانيليا، وقلبي المكونات معاً.

أضيفي نصف كمية السكر، واستمري في الخلط، ثم أضيفي النصف الأخر.

استمري في الخفق حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي.

ضعي نصف بياض البيض على الخليط، واستمري في التقليب، ثم ضعي الجزء المتبقي منه.

امسحي جهاز الوافل بالزيت، ثم ضعي عليه العجين، ثم اغلقي الجهاز لمدة 5 دقائق على الأكثر.

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بهذا أصبح الوافل جاهزاً، ضعي طبقي الأيس كريم ثم الفاكهة المشكلة، ثم صوص الشيكولا.

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