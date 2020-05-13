أفضل الكريمات المضادة للتجاعيد والخطوط الدقيقة

تمتلك الكريمات الحديثة المضادة للتجاعيد والخطوط الدقيقة، قدرة عالية على مكافحة علامات التقدم في السن على البشرة،

وذلك بفضل التقنيات المتطورة والمكونات الفعالة الموجودة في تركيبتها، مثل الريتينويد والريتينول والكولاجين وحمض الهيالورونيك...

التي تمنح البشرة مظهراً أكثر حيوية وشباباً، وهي ضرورية جداً في روتين العناية بالبشرة. وفي هذا المقال،

نرصد لك مجموعة من أهم الكريمات المضادة للتجاعيد والخطوط الدقيقة الصادرة من أهم العلامات التجارية.

Triple Power Anti-Aging Moisturizer

يمتلك هذا الكريم من لوريال L'Oréal، قدرة كبيرة على مكافحة علامات التقدم في السن على البشرة، بفضل غناه بالريتينول والفيتامين سي وحمض الهيالورونيك، وهي مكونات توفر نتائج رائعة على البشرة منذ الأسبوع الأول لاستخدام هذا الكريم.

Rénergie Lift Multi Action Ultra Face Cream With SPF 30

يعد هذا المستحضر من لانكون Lancôme، واقياً شمسياً ومرطباً للبشرة في الوقت نفسه،

وهو فعال جداً في محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة،

حيث يمنع تلف خلايا البشرة مع تقدم المرأة في السن.

Repairwear Laser Focus Night Line Smoothing Cream for Combination Oily to Oily Skin

لقد تم تصميم هذا الكريم المضاد للتجاعيد من كلينيك CLINIQUE، والغني بالكولاجين، خصيصاً لأنواع البشرة الدهنية والمختلطة، حيث يعمل على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة بفعالية كبيرة وفي وقت سريع.

Benefiance Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 23

يحتوي هذا المستحضر من Shiseido، على عامل وقاية من الشمس 23،

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وقد تم تصميمه ليملأ الخطوط الدقيقة ويشد التجاعيد والترهلات الموجودة على بشرة الوجه.

وهو يوفر لبشرة الوجه نتائج سريعة ستجعلها أكثر شباباً وإشراقة.

Le Lift Creme Firming Anti Wrinkle Cream

إنه كريم فاخر من شانيل Chanel، وقد تم تصميمه ليمد البشرة بكل ما تحتاجه لتبقى شابة لأطول وقت ممكن،

وهو مثالي للبشرة الشابة والعادية، وهو يوفر فوائد للبشرة تستهدف التجاعيد والترهلات والخطوط الدقيقة.

Advanced Time Zone Night Age Reversing Line Wrinkle Crème

يعمل هذا الكريم المضاد للشيخوخة من Estée Lauder، على زيادة إنتاج حمض الهيالورونيك في البشرة أثناء النوم،

لتستيقظي ببشرة مشرقة ومتوهجة وأكثر شباباً،

وهو خيار رائع للمرأة المتقدمة في السن،

التي بدأت تعاني من علامات التقدم في السن على البشرة.

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