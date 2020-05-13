تعرفي على طريقة إعداد وتحضيربسكويت العيد بدون بيض

المكونات

2 كيلو ونصف دقيق.

كيلو سكر ناعم.

ربع زجاجة زيت.

بشر جوز هند.

2 ملعقة فانيليا.

ملعقة نشادر.

كيس بيكينج بودر.

ملعقة سمسم “حسب الرغبة”.

ريحة الورد.

ريحة البر تقال.

ريحة جوز الهند.

عصير برتقال.

الطريقة:

يتم وضع الدقيق في وعاء، ويوضع معه البيكينج بودر، والخميرة، ويخلطوا معاً.

في الخلاط الكهربائي نضع السمن والزيت، والسكر ويخفقوا معاً جيداً.

يضاف إلى السمن الروائح، والفانيليا والسمسم وجوز الهند.

يتم وضع هذا الخليط على الدقيق، ويقلبوا ويعجنوا جيداً.

يتم إضافة عصير البرتقال بالتدريج حتى تتماسك كل المكونات معاً.

تترك العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح، وخلال ذلك نقوم بتجهيز ماكينة البسكويت والصواني المستخدمة

يوضع العجين بداخل العجينة ونبدأ في تشكيله.

تدهن الصواني بالزيت قبل وضع البسكويت، ثم يوضع بها البسكويت، ويوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة أو حتى يتحول للون الذهبي.

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