تعرفي على أفضل طريقة لعمل كعك العيد الناعم

المكونات

1- كيلو جرام من الطحين.

٢- نصف كيلو جرام من السمن البلدي.

٣- ملعقه صغيرة من روح الكحك.

٤- ملعقة صغيرة من الفانيلا.

٥- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٦- ملعقه صغيرة من السمسم.

٧- نصف كوب من الحليب.

٨- الحشو حسب الرغبة، فمن الممكن أن يكون الحشو مكسرات بأنواعها، ملبن، أو عجوة.

الطريقة:

١- نضع وعاء به السمن على النار حتى الغليان، ونضع في وعاء معدني الطحين ثم نقوم بعمل حفرة صغيرة في ذلك الوعاء، ونضع في تلك الحفرة السمسم، نقوم بعد ذلك بخلط السمسم مع الطحين، يتم بعد ذلك إضافة السمن، ويتم فرك السمن مع الطحين جيداً حتى التأكد من تجانسهما سوياً، وفي نفس الوقت نضع الخميرة مع الحليب، وإضافتهما للخليط، بعد تلك الخطوة يتم وضع الفانيلا، روح الكحك.

٢- يتم تغطية الخليط بعد تقليب المكونات جيداً، وتركها لكى تخمر لمدة ساعة على الأقل.

٣- يتم تشكيل العجينة على شكل كور صغيرة، وحشوها سواء بملبن، أو مكسرات.

٤- يتم الرسم على العجينة باستخدام شوكة، أو منقاش الكحك.

٥- يتم بعد ذلك آخر مرحلة، وهي وضع الكحك في الفرن على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبياً.

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