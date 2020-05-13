تعرف على بعض النصائح للوقاية من كورونا قبل لبس العدسات اللاصقة

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن أفضل النصائح و الإرشادات لضمان سلامة مرتدي العدسات اللاصقة للوقاية من فيروس كورونا وهى تتمثل فيما يلي.

الحفاظ على نظافة اليدين: قبل ارتداء العدسات اللاصقة ، اتبع إرشادات نظافة اليدين المناسبة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل واتركها بمنشفة ورقية.

اتبع نفس الشيء أثناء إزالة العدسات، و قم بتطهير العدسات اللاصقة:

ضع في اعتبارك ارتداء العدسات التي يمكن التخلص منها يوميًا حتى تتمكن من التخلص منها كل مساء.

إذا كنت ترتدي عدسات طويلة العمر ، فقم بتطهيرها يوميًا أو مرتين أسبوعيًا أو وفقًا لتعليمات متخصصي العيون.

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تجنب فرك العيون: عند ارتداء CL ، تجنب لمس أو فرك العيون بأيدي ملوثة. إذا شعرت بعدم الارتياح أو جفاف العين ، فقم بإزالتها لتجنب لمس العينين عدة مرات.

النصيحة هي لكل من يرتدي CL أو لا يرتديها. مادة العدسات اللاصقة: من المحتمل أن تربط CL المكونة من هيدروجيلات السيليكون فيروس COVID-19 أكثر من الهلاميات المائية.

لذلك ، تعد العدسات المصنوعة من هذه المواد محفوفة بالمخاطر.

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