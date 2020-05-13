أحمد عاصم يكشف عن الحالات التي يُمنع فيها صيام المرأة الحامل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن صيام المرأة الحامل لابد فيه من التفرقة بين الحامل بصحة جيدة، والحامل في ظروف مرضية أو استثنائية خاصة بها، فصيام شهر رمضان للحامل بصحة جيدة لا ضرر منه ما لم يمنع طبيبها المعالج، فهو لا يؤثر على وزن وطول ومحيط رأس الجنين طالما تتناول هذه السيدة الطعام الصحي وقت الإفطار وتحرص على شرب كميات كافية ووفيرة من الماء والسوائل، بينما على العكس المرأة الحامل في ظروف استثنائية ومرضية يمنع عنها الصيام لعدم حدوث أي تأثيرات على صحتها وجنينها معا.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم أن هناك الكثير من الحالات المرضية التي يُمنع فيها الصيام عن الحامل كحالات انخفاض وزن الجنين وقلة السائل الأمينوسي حوله خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل، وحالات الإصابة بالسكري، وذلك لإمكانية تعرض الحامل لخطر الهبوط الحاد بالسكر أو ظهور الأسيتون بالدم خلال فترة الصيام، كذلك حالات الإصابة بأمراض المسالك البولية والتي تتطلب شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، وأيضا حالات الإصابة بجلطات بالأوعية الدموية، حيث يؤثر الحمل على هذه الأوعية فيحدث ارتخاء بعضلات جدار الشرايين والأوردة، وبذلك يتسرب الدم إلى أوعية الأطراف، ويقل ضغط الدم في أوعية الدم الرئيسة.

واستكمل الدكتور أحمد عاصم الحالات التي يُمنع فيها الصيام للمرأة الحامل، مؤكدا أن الحمل بتوأم ينصح فيه بعدم الصيام، حيث أن هؤلاء النساء معرضات دائماً للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولذلك يجب عليهن عدم المغامرة بالصيام، والامتناع عنه تماماً أيضا للسيدات اللائي يتعرضن للإجهاض المتكرر لأنهن في احتياج دائم لتناول أدوية مثبطة لعضلة الرحم، وعلى فترات متقاربة طوال 24 ساعة لمنع حدوث الانقباضات الرحمية المبكرة، كذلك حالات الإصابة بأنيميا الحمل لأن علاج الأنيميا ضروريا لاستمرار الحمل وسلامته.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم أنه لا توجد قاعدة عامة بشأن صيام المرأة الحامل، وإنما لكل امرأة قاعدة خاصة بها، لذلك لا ينبغي أن تأخذ الحامل نصيحة الصيام من عدمه سوى من طبيبها المتابع لحالة حملها، وفي حال السماح بالصيام ينصح بإجراء المتابعة الدورية وعمل الفحوصات والتحاليل التي تثبت عدم وجود تأثيرات سلبية على الجنين نتيجة الصيام، مشددا على ضرورة أخذ الحامل قسط كافي من النوم وعدم بذل أي مجهود بدني شاق، والحفاظ على برودة الجسم لتجنب حدوث الجفاف السريع.

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