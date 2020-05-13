دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

ارتبطت الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الفواكه والخضراوات دوماً بالصحة الجيّدة وبمعدلات أقل للإصابة بالأمراض، لكن بعض الباحثين وجدوا أن النباتين والأنظمة الغذائية النباتية لها تأثير سيئ على الصحة العقلية.

ووفقًا لدراسة حديثة، نشرتها مجلة علوم الأغذية (مراجعات نقدية في علوم الغذاء والتغذية)، ذكر فريق البحث أن ارتفاع معدلات الأمراض النفسية والعقلية في العقدين الأخيرين ارتبط بازدياد لجوء كثيرين إلى الحمية النباتية.

وبحسب موقع "ميديكال ديلي" الأمريكي، فإن تجنب اللحوم يحمل تأثيراً سلبياً على الصحة النفسية، إذ وجد الباحثون أن مَن يعتمدون أنظمة غذائية تخلو من اللحوم أكثر احتمالية للمعاناة من الاكتئاب والتوتر والأفعال المدمرة للذات، مقارنة بمَن يتناولون اللحوم، وفقًا لمؤلفة الدراسة أورسكا دوبرسك، مساعد بروفيسور في جامعة جنوب إنديانا.





وتقول دوبرسك: "اندهشت أنا وبقية فريق البحث من الرابط المستمر بين تجنب تناول اللحوم وزيادة نسب الإصابة بأمراض نفسية"، موضحة أن نتائج الدراسة لا تدعم تجنب اللحوم من أجل التمتع بصحة نفسية.

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واعتمدت الدراسة على بيانات 18 دراسة سابقة، اشتملت على 149 ألفاً و559 من آكلي اللحوم و8 آلاف و584 ممن يتبعون نظاماً نباتياً في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، إذ ركزت كل دراسة على تأثير تغيير الحمية الغذائية على السلامة العقلية وجودة الحياة.

وأظهرت نتائج 11 دراسة أن النباتيين يتمتعون بصحة عقلية أقل جودة من آكلي اللحوم، فيما أظهرت 3 دراسات أخرى نتائج إيجابية للحمية النباتية.

ولم يحدد الباحثون بعد سبباً وراء تمتع آكلي اللحوم بصحة نفسية جيّدة مقارنة بغيرهم من النباتيين.

وأشاروا إلى استعدادهم لإجراء بحث مستقبلي لتحديد إذ ما كانت اللحوم تحتوي على عناصر غذائية لا يمكن الحصول عليها من الخضراوات والفواكه.



