انتصار السيسي توجِّه رسالة مؤثرة لممرضي وممرضات مصر

القاهرة – لايف ستايل
بعثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة لممرضي وممرضات مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وأعربت السيسي عن خالص تهنئتها لكل ممرضي وممرضات مصر وذلك بمناسبة الیوم العالمي للتمریض.
وكتبت قرينة الرئيس المصري على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قائلة: "خالص التھنئة لكل ممرضي وممرضات مصر في الیوم العالمي للتمریض، تلك الأیدي الطیبة التي تجسد بعملھا أسمى معاني التضحیة والرحمة في سبیل رعایة المرضى وإعانتھم".
وأوضحت انتصار السيسي أن الممرضين والممرضات ھم عون وسند لوطنھم في أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظیمة في العمل الدؤوب، وتقدمھم في الصفوف الأولى لمواجھة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإیثار لا مثیل لھم.
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