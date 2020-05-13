أفضل الوصفات الطبيعية للشعر من زيت الخروع لتحسين صحته وعلاج القشرة

يساعد زيت الخروع على منع ظهور قشرة الرأس و تقليل تساقط الشعر وترطيبه، كما يساعد على تحفيز نمو الشعر كما يحتوى على حمض الريسينوليك الذي له خصائص مضادة للالتهابات وبالتالى يعمل على تهدئة وتقليل التهيج في فروة الرأس، كما يحتوي على أحماض أوميجا 6 الدهنية، كما يمكن أن تساعد هذه الأحماض الدهنية في تحسين الصحة العامة للشعر ومنع ظهور الشعر الأبيض المبكر، وللاستفادة من زيت الخروع فى العناية بالشعر قدم موقع "stylecraze" عدد من الوصفات الطبيعية لاستخدامه:

تدليك الشعر بزيت الخروع

ينصح بأخذ بعض زيت الخروع في راحة اليد، ووضعه بداية من الجذور حتى أطراف الشعر، مع التدليك، ثم تركه لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، أو طوال الليل، ثم غسل الشعر بالشامبو عدة مرات للتخلص من الزيت.

زيت الخروع وزيوت طبيعية أخرى

ينصح بخلط ملعقتين من زيت جوز الهند واللوز الحلو مع إضافة ملعقتين من زيت السمسم مع ملعقة من زيت الخروع، وتدليك فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف، وترك الزيوت لمدة 60 دقيقة على الأقل أو طوال الليل، ثم غسل الشعر بالشامبو.

زيت الخروع وزيت الزيتون

ينصح بمزج ملعقتين من زيت الخروع مع زيت الزيتون، مع إضافة 6 ملاعق من الكركديه، ثم تسخين الخليط على نار متوسطة لمدة 10 ثوان، ثم يوضع على الشعر مع تدليك فروة الرأس لمدة 10-15 دقيقة، ثم لف الرأس بمنشفة والانتظار لمدة ساعة ثم غسل الشعر بماء فاتر وشامبو.

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زيت الخروع وزيت جوز الهند

ينصح بخلط ملعقتين من زيت الخروع وزيت جوز الهند في وعاء ووضع المزيج على الشعر الجاف، مع تدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق على الأقل، وارتداء قبعة الدش، ثم الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو.

زيت الصبار وزيت الخروع

ينصح بإضافة ملعقتين من زيت الخروع، مع نصف كوب جل الصبار، مع ملعقة صغيرة من مسحوق الريحان، مع ملعقتين من مسحوق الحلبة، ثم وضع العجينة على الشعر وفروة الرأس برفق ، مع تغطية خصلات الشعر، بارتداء قبعة الاستحمام، وتركها لمدة ثلاث ساعات ثم غسل الشعر بشامبو وماء فاتر.

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