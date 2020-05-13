هيئة الأمم المتحدة للمرأة تجري استقصاء عربيًا لفهم تأثيرات "كورونا"

واشنطن - لايف ستايل
دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة منظمات المجتمع المدني في الدول العربية للمشاركة في استقصاء سريع لفهم تأثيرات جائحة كورونا على عملهم، وسماع الآراء حول أدوار النساء في خضم الأزمة.أُعلن عن الاستقصاء على حساب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين Un Women Arabic في موقع "تويتر"، وهو يأتي في ظل تأثر العالم بجائحة كورونا، ما دفع الهيئة إلى التواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات المناصرة لفهم تأثير الجائحة على عملهم، والاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن التحديات التي تواجههم، والحلول التي يضعونها، فضلا عن رؤيتهم لأدوار المرأة في الوضع الراهن وتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات في المنطقة.وسوف تستعين هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهذه البيانات للوقوف على فهم أوفى لاحتياجات جميع النساء والفتيات ومنظمات المجتمع المدني، والشبكات والخدمات الداعمة لهن، مسترشدة بتأثيرات الجائحة، وبناء القدرة على الصمود لاستيعاب التحديات المستقبلية، وتعزيز قيادة المرأة، وقدراتها في التدابير الوقائية والتعافي
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