نصائح لتجديد "الحب" في رمضان لتحقيق التقارب بين الزوجين

نصائح لتجديد الحب في رمضان، يجب على الزوجين الإستفادة من الشهر الكريم لتحقيق تقارب كبير بينهما وبالتالي تجديد الحب، والحب هنا أعمق بكثير من الحب قبل الزواج لأنه قائم على العشرة والواقع ومن خلال ممارسات فعلية ومواقف حياتية مختلفة تجمع بين الزوجين، ولذلك من السهل تجديده شريطة وجود الحافز لدى الزوجين وإغتنامهما الفرصة لتحقيق ذلك.

تعزيز التواصل

رمضان فرصة جيدة لتعزيز التواصل بين الزوجين، لأن الجو مناسب والبيئة مهيئة تماما لذلك، فروحانيات رمضان تسبب دفء في المنزل وبين أفراده، وتوجد فرص كثيرة لتعزيز التواصل بين الزوجين، وما يهم هو جهودهما للإستفادة من ذلك.

التعاون

لتعاون الزوجين وتعزيز مبدأ المشاركة بينهما دور كبير في تجديد الحب في رمضان، لأنه من اللمسات الحنونة التي تعبر عن شعور شريك الحياة بشريكه، كما أنه يُشعر الجميع بسعادة عارمة، ويُوجِد فرص عديدة لتلاقي الزوجين معا من جديد بعد أن تاها سويا بين ضغوط الحياة وتراكم المسؤوليات والأعباء.

الاحترام والتقدير

للمعاملة الحسنة بين الزوجين وإحترامهما وتقديرهما لبعضهما البعض دور كبير في تجديد الحب، لأن الإحترام والتقدير يعززان من علاقة الشريكين ببعضهما البعض وسيتجدد الحب من خلال حفاظ كل منهما على كرامة الآخر.

العطف والحنان

من نصائح لتجديد الحب في رمضان، تحلي الزوج والزوجة بالرقة والعذوبة مع بعضهما البعض، كما يجب أن يكون كل منهما حنونا عطوفا على الآخر، فالنفس تميل لمن يحنو عليها ويشعرها بالدفء والإحتواء.

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الرفق وإحترام المشاعر

ما وجِد الرفق في شيء إلا زانه، ولذلك وكنصيحة هامة من نصائح تجديد الحب في رمضان، يجب أن يحترم كل منهما مشاعر الآخر وأن يحفظها و يصونها.

تصرفات ضد تجديد الحب في رمضان

من نصائح لتجديد الحب في رمضان ضرورة تجنب الزوجين للتصرفات التالية

العصبية والإنفعال.

- الإهمال.

- القسوة في التعامل.

- جرح المشاعر.

- عدم إحترام شريك الحياة.

- تصيد الأخطاء وإفتعال المشاكل والخلافات.

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