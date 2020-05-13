شكرا لقرائتكم خبر عن من الأكثر تعرضا لتشوهات الدماغ فى حالات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أعراض فيروس كورونا الآن عديدة، و أكثرها شيوعًا هي التهاب الحلق والحمى وصعوبة التنفس، ولكن مع انتشار الوباء العالمي عبر المناطق والبلدان ، استمر ظهور المزيد من الأعراض.

فجنبا إلى جنب مع العديد من الأعراض الأخرى للفيروس مثل الطفح الجلدي وآلام العضلات ، رأى الخبراء أن العديد من المرضى لديهم أعراض عصبية أيضًا، واعترافاً بذلك ، بدأ العديد من العلماء في جميع أنحاء العالم بدراسة هذا الاتجاه ووجدوا أن هذا صحيح بالفعل.

كشف العديد من الخبراء وفقا لتقرير الموقع الطبى "Thehealthsite" مؤخرًا أن أعراض الجهاز العصبي المركزي ، مثل الصداع ، والحالة العقلية المتغيرة ، والأمراض الوعائية الدماغية الحادة والصرع أصبحت شائعة في مرضى COVID-19 الذين يعانون من مضاعفات خطيرة.

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أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة اسطنبول، أن ما يقرب من 50 % من جميع مرضى فيروس كورونا ، الذين كانوا في وحدة العناية المركزة (ICU) ، يعانون من تشوهات في الدماغ في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

وفقا للباحثين في هذه الدراسة ، يعاني 6 % من المرضى في وحدة العناية المركزة من السكتة الدماغية الحادة، و15٪ آخرين طوروا حالة ذهنية متغيرة.

و يشتبه الخبراء في أن عاصفة السيتوكين ربما لعبت دورًا في ذلك، حيث تشير الأدلة إلى وجود نسبة عالية من أعراض الجهاز العصبي المركزي، وهذا ينطبق بشكل خاص على المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية أكثر حدة.



محاولات اعاش المريض

تفاصيل الدراسة تفاصيل الدراسة من إجمالي 235 مريضًا يتلقون الرعاية في وحدة العناية المركزة ، كان 50 أو 21 % منهم يعانون من أعراض عصبية، ومن بين هؤلاء ، تم إجراء أشعة على الدماغ، حيث وجد الباحثون أن 12 أو 44 % لديهم أعراض عصبية حادة.

أظهر 10 مرضى أيضًا تشوهات في الطبقة القشرية ، وحدثت التشوهات في مناطق مختلفة من الدماغ مثل الفص الجبهي والفص الجداري والفص القذالي والفص الصدغي والقشرة الجزئية والتلفيف الحزامي، وكان التشخيص الرئيسي لهذه المجموعة من التشوهات هو التهاب الدماغ المعدي أو المناعي الذاتي ، والنوبات ، ونقص السكر في الدم ، ونقص الأكسجة الذي يمكن أن يصاحبه نزيف دقيق قشري وانهيار حاجز الدم في الدماغ.





قد تكون العوامل الصحية الأساسية عاملاً أيضًاوفقًا للباحثين ، قد تكون بعض هذه الأعراض العصبية أيضًا بسبب الحالات الصحية الأساسية مثل مرض السكري ، وإقامة وحدة العناية المركزة لفترة طويلة ، والضيق التنفسي مع نوبات نقص الأكسجة، و هذه الأعراض العصبية أعلى لدى المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية أكثر حدة.