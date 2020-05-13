شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أكسفورد يجرون دراسة لمعرفة الأدوية الأكثر حماية لكبار السن من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ علماء من جامعة أكسفورد دراسة الأولى من نوعها لمعرفة ما إذا كانت الأدوية المتاحة يمكن أن تساعد في منع الأشخاص الأكبر سنا والأكثر ضعفا الذين يعانون من حالات خفيفة من فيروس كورونا من الإصابة بمرض شديد.

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج يتم تجنيد أكثر من 500 من أطباء المملكة المتحدة لاختبار الأدوية التي تمت الموافقة عليها بالفعل لأغراض أخرى ، مثل هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا والمضادات الحيوية التي تستخدم عادة ضد الالتهابات البكتيرية، و يجب أن يكون المشاركون أكبر من 65 عامًا أو 50 إلى 64 عامًا ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو الربو.

أطلق الباحثون أكثر من 100 برنامج مختلف على مستوى العالم لتطوير واختبار علاجات للفيروس التاجي ، حيث تسعى البلدان إلى طرق لقمع الوباء والخروج من عمليات الإغلاق بأمان.،ومن بين هذه الأدوية ، دواء ريمديسفير وهو دواء تم تطويره لعلاج فيروس الإيبولا أظهر مؤخرًا فائدة ضد فيروس كورونا.

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دراسة أكسفورد هي أول علاج للرعاية الأولية لكوفيد 19 وفقًا لبيان من الجامعة في المرحلة الأولى من التجربة ، التي تسمى المبدأ ، سيختبر الباحثون ما إذا كانت دورة هيدروكسي كلوروكين لمدة سبعة أيام يمكن أن تقلل من الأعراض الخطيرة في المجموعات الضعيفة، كما سيتم اختبار أزيثروميسين المضاد الحيوي، و يجب أن تشمل أعراض المشاركين السعال الجديد أو المستمر ، أو ارتفاع درجة الحرارة لمدة تقل عن 15 يومًا ، أو كليهما.

قال كريس باتلر ، كبير الباحثين في قسم التجارب السريرية وأستاذ الرعاية الأولية في قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية: "بمجرد أن نجد أن أيًا من الأدوية في تجربتنا يحدث فرقًا جوهريًا في صحة كبار السن المصابين بأعراض خفيفه لكورونا نريد أن يكون جزءًا من الممارسة السريرية بمجرد أن يتم تقديمه".