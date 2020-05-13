دراسة حديثة: أكثر من نصف مرضى «كورونا» تلقوا العدوى من شخص لم تظهر عليه أعراض

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وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قام عدد من الباحثين في آيرلندا بمراجعة 17 دراسة عالمية لتقدير معدل انتقال العدوى في فترة ما قبل ظهور الأعراض.

ووجد الباحثون أن ما بين 33 و80% من الحالات أُصيبوا بالفيروس من أشخاص لم يكن لديهم أدنى فكرة عن إصابتهم بالعدوى.

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وأكدت الدراسة أن الأمر يستغرق ستة أيام في المتوسط قبل ظهور أعراض فيروس «كورونا»، والتي تشمل الحمى والسعال المستمر.

ولكن في تلك الأيام التي تسبق ظهور الأعراض، يكون المرضى مُعْدين ويمكنهم نقل الفيروس القاتل إلى الآخرين.

وخلص فريق الدراسة إلى أن انتقال العدوى يحدث على الأرجح قبل يوم واحد من بدء ظهور الأعراض، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يحدث قبل ثلاثة أيام من ظهورها.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» 4.3 مليون حالة حتى الساعة السابعة صباح اليوم (الأربعاء)، فيما بلغ عدد الوفيات 293 ألف حالة.