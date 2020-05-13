أمور روتينية يجب أن يقوم بها الشريك

شريكي هو حب حياتي، وثمة أمور يقوم بها يومياً أو أسبوعيا، وقد تثير جنوني؛ أمور تجعلني أحبّه أكثر. نقدّم لك بعض الأمور التي يجب على زوجك أن يقوم بها بشكل يومي أو يقولها لك خلال علاقتكما:

1- يقول لي كم أنا جميلة. في بعض الأيام، حين يعود إلى المنزل، يقول لي: "مرحبا، أيتها الجميلة"، أو "كيف زوجتي الجميلة اليوم؟". ويلاحظ عندما أقصّ شعري أو ألوّنه، ويخصص الوقت ليثني على أيّ زيّ أرتديه.

2- يرسل رسائل لي كل يوم. في بعض الأيام، تكون رسائله قصيرة للاطمئنان عليّ، وفي بعض الأيام يطيلها، ويكثر من كلام الحب، وأحياناً تكون كلمة واحدة فقط.

3- لا يغادر المنزل من دون إعطائي قبلة وداع. أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الروتين، بحيث نشعر أن الأمر غريب إذا لم يحدث.

4- يقدم لي التشجيع المستمرّ (ونعم، أنا أشجّعه أيضاً!). جميعنا نحتاج في أوقات إلى أن نسمع أنّ ما نقوم به في الحياة مهم، ويبدو أنه دائما يعرف متى أكون في حاجة إليه.

5- يشكرني على طهو العشاء كلّ ليلة، وسيفعل ذلك دائماً.

هنا هو جوهر المسألة: يمكن أن أركّز على الأشياء التي لا أحبّ، أو يمكنه تحويل انتباهي إلى كل الطرق التي لا تعد ولا تحصى، والتي يقوم عبرها بإظهار اهتمامه بي وبأن علاقتنا هي المهمة.

اختاري رؤية الكوب ممتلئاً، وهذا ما يجعل علاقتك تنجح

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