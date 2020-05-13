الخوخ يحمي من مرض السرطان

يحتوى الخوخ على مجموعة من الفوائد الصحية، ومنخفض السعرات الحرارية فهو يساعد على ترطيب الجسم بشكل كبير، وعدم زيادة الوزن، وأوضح موقع "boldsky" مجموعة من الفوائد الصحية التى تعود على الجسم عند تناول الخوخ.

المساعدة في إنقاص الوزن

الخوخ غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية مما يجعله فاكهة ممتازة لفقدان الوزن، يساعدك تناول المزيد من الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول مما يساعد بدوره في تقليل الشهية وكبح الرغبة الشديدة، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن .

منع السرطان

يتمتع الخوخ بالقدرة القوية على قتل الخلايا السرطانية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Food Chemistry، فإن البوليفينول في الخوخ يمنع نمو خلايا سرطان الثدي دون التأثير على الخلايا السليمة، وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن الخوخ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال.

تعزيز صحة القلب

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ثبت أن محتوى الألياف في الخوخ يقلل من الكوليسترول الضار، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، تم ربط تناول كميات أكبر من البوليفينول الموجود في ثمار مثل النكتارين بمستويات أقل من الدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد أيضا، النكتارين هي مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على تقليل ضغط الدم المعروف بأنه يسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب.

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