دراسة تؤكد أن 33% من مصابي كورونا لم تظهر عليهم الأعراض

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من نصف المصابين بـ الفيروس التاجي بعد نقل العدوى من الآخرين، لم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.

وأجرى الأكاديميون في أيرلندا 17 دراسة عالمية لتقدير مقدار انتقال العدوى في فترة أعراض كورونا، ووجدوا أن ما بين 33 و 80 في المائة من الحالات أصيبوا بالفيروس من أشخاص لم يكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم مصابون.

وأوضح الباحثون أن الأمر يستغرق ستة أيام في المتوسط ​​قبل أن يصاب الشخص بعلامات COVID-19 ، والتي تشمل الحمى والسعال المستمر، ولكن في تلك الأيام التي تسبق الأعراض ، يكون المرضى معديين ويمكنهم نقل الفيروس القاتل إلى الآخرين.

وخلص الفريق القائم على الدراسة، إلى أنه من المرجح أن يكون انتقال عدوى كورونا قبل يوم واحد من بدء الأعراض، ولكن يمكن أن يحدث في وقت مبكر قبل ثلاثة أيام.

Advertisements

وجد الباحثون في دبلن أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي انتقلت اليهم العدوى من شخص لم يظهر عليه أي أعراض، وكان متوسط ​​فترة الحضانة من 5 إلى 8 أيام، أي أن غالبية حالات عدوى كورونا تحدث بين ثلاثة أيام قبل بدء الأعراض .

قد يهمك أيضا:

دراسة حديثة تكشف أن الأطفال لا ينقلون عدوى فيروس "كورونا"

دراسة حديثة تُؤكِّد أنّ التبرّع بالدم علاج فعّال لفيروس "كورونا"