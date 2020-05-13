كيف تتجنب صداع الصيام

يشعر العديد من الأشخاص بالصداع خلال الصيام، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب.

وقال الدكتور محمد حلمي، استشارى التغذية، إن الكثير من الأشخاص يفضلون الوجبات السريعة، وهذا يعرضهم للصداع.

وأوضح أن هذه العادة الغذائية خاطئة ويفضل التقليل منها للحد من الصداع فى رمضان.

ونصح بالإفطار على التمر أولا، وبعد ذلك الصلاة، ثم البدء بالسلطة والشوربة، وذلك تجنبا لحدوث مشاكل فى الجهاز الهضمي.

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وأضاف بعض النصائح للحد من الصداع فى رمضان

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