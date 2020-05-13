شكرا لقرائتكم خبر عن رموها فى الشارع .. كيف تسببت جائحة كورونا فى زيادة الاعتداء على الحيوانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار جائحة كورونا أدى ذلك لزيادة أعمال الاعتداء على الحيوانات وخصوصا بعد مخاوف مالكى الحيوانات من الإصابة بالعدوى والتخلى عن الحيوانات فى الشوارع ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

ظهر القلق بشأن دور الحيوانات الأليفة في انتشار الفيروس لأول مرة في أواخر فبراير 2020 ، عندما أثبتت إصابة كلب في هونغ كونغ بالإيجاب للفيروس التاجى، وأظهرت الدراسة أن تشخيص كلب بوميراني البالغ من العمر 17 عامًا أثار موجة من الأفعال المتعمدة لإساءة معاملة الحيوانات.

كان هذا على الرغم من عدم وجود دليل مهم على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنشر فيروس كورونا الجديد إلى البشر، كما أعلنت مجموعة تعرف باسم إدارة الإنشاءات الحضرية أنها ستقتل أي حيوانات أليفة يتم العثور عليها في الهواء الطلق.

وقد ردد هذا الشعور بعض المسئولين من مقاطعتي هونان وتشجيانغ في الصين، كما تم ترك العديد من الحيوانات الأليفة فى الشوارع بمفردها من قبل المالكين .

أدى ارتفاع حالات إساءة معاملة الحيوانات الناتجة عن أزمة COVID-19 إلى قيام عدد من المنظمات الرائدة في مجال الصحة ورعاية الحيوانات بإصدار بيانات بهدف تهدئة المخاوف من أن حيواناتهم الأليفة يمكن أن تمثل مصدرًا للفيروس، وقد تضمنت هذه المجموعات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان "لا يوجد مبرر لاتخاذ إجراءات ضد الحيوانات الأليفة التي قد تضر برفاههم".

وضمن الدراسة استعرضت مستشارة علم الأمراض البيطرية نيكولا بارى فى الولايات المتحدة تاثير فيروس كورونا و الاعتداء على الحيوانات الاليفة وخاصة فى بلجيكا وهونغ كونغ.

حيث شهدت هونغ كونغ ثلاث حالات تم الإبلاغ عنها لحيوانات أليفة - كلبان وقطة - مصابة بالفيروس التاجي ، بينما أصيبت قطة واحدة في بلجيكا، في جميع الحالات ، يعتقد الخبراء أن الحيوانات الأليفة التقطت الفيروس من أصحابها ، الذين أصيبوا بالعدوى أولاً.

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كانت الحالة البلجيكية التي ظهرت في مقاطعة لييج في مارس 2020 - متميزة عن الحالات الثلاثة الأخرى في أن القطة ظهرت عليها أعراض الفيروس ، بما في ذلك صعوبات التنفس والإسهال والقيء.

"على الرغم من أن القطة في بلجيكا تعاني من الإسهال والقيء وصعوبة في التنفس ، إلا أن هذه المجموعة من العلامات السريرية ليست كافية للإشارة إلى أن القطة مصابة بكوبيد -19 كاملة ، أو حتى عدوى سارس- COV-2 حقيقية".

و قال الدكتور باري "هذه العلامات السريرية غير محددة نسبيًا ويمكن أن تظهر في القطط بالاشتراك مع حالات غير محددة ومحددة.

وفقا للدكتور باري ، كان للوباء مجموعة من التأثيرات على الحيوانات، بعد انتشار الفيروس التاجي في ووهان بالصين ، قامت السلطات بإجلاء العديد من الأشخاص من منازلهم.

وأشار الدكتور باري إلى أنه "بينما يخشى العديد من أصحاب الحيوانات أن تنقل حيواناتهم السارس- CoV-2 إليهم ، يجد آخرون أنفسهم الآن عاطلين عن العمل وغير قادرين على رعاية حيوان أليف".

على الجانب الإيجابي ، يجد العديد من الأشخاص أنفسهم معزولين في منازلهم خلال الوباء ، ارتفعت أيضًا معدلات تبني الحيوانات الأليفة وتعزيزها في العديد من الملاجئ بشكل ملحوظ، ومع ذلك ، يخشى بعض الخبراء من إعادة العديد من هذه الحيوانات الأليفة إلى الملجأ عندما تعود الحياة في نهاية المطاف إلى وضعها الطبيعي الجديد."

وخلص الدكتور باري إلى أن "ظهور هذا الوباء سلط الضوء مرة أخرى على العلاقات المعقدة الموجودة بين الحيوانات والناس والبيئة".

وأضاف "نأمل أن يوفر هذا المزيد من الاطمئنان إلى أنه حتى الآن ، لا يوجد دليل معروف على أن الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر".

وينصح باخذ الاحتياطات اللازمة اثناء التعامل مع الحيوانات عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر بالمياه والصابون وتجنب تقبيل أو لعق الحيوانات ومشاركتهم الطعام، مع تجنب لمس الحيوانات خارج المنزل.