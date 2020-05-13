الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 07:04 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة عبارة عن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج.
ولفتت إلى شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء في الأردن إلى 398 حالة.
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