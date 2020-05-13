العراق يسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/13 06:48 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/13 06:48 م بتوقيت أبوظبي

سجل العراق، الأربعاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة العراقية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 3032 إصابة، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وديالى ونينوى. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة, مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة. ولفتت إلى تسجيل 63 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام إلى 1966 حالة, فيما بلغ عدد المصابين 951 مصابا.

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