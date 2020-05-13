القاهرة - لايف ستايل
حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول أقراص الأسبرين بشكل عشوائي دون إشراف طبيب، كما يفعل العديد من المصريين الذين اعتادوا على شراء الأسبرين وتناوله عند الشعور بأي تعب.
وأكد شعبان، خلال برنامجه " رب زدني علمًا" أن تناول الأسبرين بشكل عشوائي دون إشراف الطبيب يسبب مشاكل صحية خطيرة أكثر من فوائده، موضحًا أن الأسبرين لا يمنع جلطات القلب كما هو شائع لدى البعض.
وأوضح عميد القلب السابق، أن الأسبرين يسبب قرحة المعدة والتهابها، وقد تصل مخاطره إلى حدوث نزيف حاد.
وأكد جمال شعبان أن هناك بعض الأشخاص تحديدًا يجب ان يتجنبوا تمامًا الأسبرين، وهم مرضى الضغط والسكر والكوليسترول و الذين عانوا من جلطة بالقلب سابقًا أو أي مشكلة قلبية.
قد يهمك أيضا:
تعرف علي أهم وأبرز فوائد الأسبرين
دراسة تؤكد أن تناول الأسبرين تقتل الخلايا السرطانية
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أضرار تناول الأسبرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.