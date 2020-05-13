تعرف على أضرار تناول الأسبرين

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول أقراص الأسبرين بشكل عشوائي دون إشراف طبيب، كما يفعل العديد من المصريين الذين اعتادوا على شراء الأسبرين وتناوله عند الشعور بأي تعب.

وأكد شعبان، خلال برنامجه " رب زدني علمًا" أن تناول الأسبرين بشكل عشوائي دون إشراف الطبيب يسبب مشاكل صحية خطيرة أكثر من فوائده، موضحًا أن الأسبرين لا يمنع جلطات القلب كما هو شائع لدى البعض.

وأوضح عميد القلب السابق، أن الأسبرين يسبب قرحة المعدة والتهابها، وقد تصل مخاطره إلى حدوث نزيف حاد.

وأكد جمال شعبان أن هناك بعض الأشخاص تحديدًا يجب ان يتجنبوا تمامًا الأسبرين، وهم مرضى الضغط والسكر والكوليسترول و الذين عانوا من جلطة بالقلب سابقًا أو أي مشكلة قلبية.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم وأبرز فوائد الأسبرين

دراسة تؤكد أن تناول الأسبرين تقتل الخلايا السرطانية