القاهرة - لايف ستايل
يعتبر اللوز من المكسرات التي تمد الجسم بالفيتامينات وتحميه من الأمراض المختلفة، لذلك كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن فوائد اللوز :
١- يساهم اللوز في تنظيم الضغط في الجسم
٢- تناول اللوز يساهم في حماية القلب والشرايين
٣- تناول اللوز أيضًا من ضمن أفضل الأطعمة التي تنمي من القدرات الذهنية
٤- يحتوي اللوز على نسبة عالية من ((البيتا كاروتين )) التي تساعد على تحسين الرؤية
٥- فوائده مهمة للمعدة والقولون والجهاز الهضمي عمومًا
٦- اللوز وحليب اللوز مهم فهو من المكسرات المهمة والتي تساعد على بناء الكتل العضلية
٧- يحتوي اللوز على كمية عالية من ((البروتينات )) التي تحمي من تلف الأنسجة والخلايا بسبب العلاج الكيميائي
٨- بسبب احتوائه على نسبة عالية من ((فيتامين E )) الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يحمي من انقسام الخلية ويساهم في الحماية من الإصابة بالسرطان
قد يهمك أيضا:
الأغذية الصفراء تعمل على تقوية المناعة وتقي من الأمراض المعدية
تعرف على أهم الأمراض مرتبطة بالجهاز المناعي تؤثر على أعضاء الجسم
كانت هذه تفاصيل خبر اللوز يحمي من أمراض خطيرة ويمد الجسم بالفيتامينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.