تعرف على الفوائد الصحية للترمس

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، وتبحث السيدات عن أفضل الطرق لإعداد الترمس لأسرتها، فقد اشتهر المصريون بتناول الترمس خلال أيام العيد والتنزه، كما يكثر بيعه فى الأسواق وأماكن الازدحام، ونظرا للحجر المنزلى وفى ظل انتشار فيروس كورونا، لجأت بعض السيدات لإعداده بالمنزل بطرق آمنة وسريعة منها الترمس الحلو والترمس المر.

وفى إطار هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن قائمة بالفوائد التي يحتوي عليها الترمس خاصةً أنه يعتبر من التسالى المميزة في العيد فهو فاتح للشهية ومقوي للجسم لأنه غني بمادتي الفوسفور والكالسيوم، كما يساعد على تقوية الأعصاب وتنشيطها بالإضافة إلى أنه مدر للبول.

ويعد الترمس من التسالى المفيدة للجهاز الهضمى فهو يحمي من الإصابة بسرطان القولون ويساعد على التخلص من الغازات ويمنع الإمساك ويساعد في تحسين عملية هضم الطعام لأنه من الحبوب الغنية بالألياف بجانب فائدته فى تخفيض نسبة الدهون والكولسترول في الدم.

أما عن فوائد الترمس للجلد والبشرة فهو يعمل على نقاء ونضارة البشرة ومضاد لبعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية ويساعد فى إطالة الشعر بالإضافة إلى تنقية البشرة.

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