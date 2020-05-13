30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. إزاى تحافظى على نفسية طفلك؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة العزل المنزلي وعدم الخروج وخصوصا في رمضان تتأثر نفسية الأطفال ويعاني الكثيرون منهم من الاكتئاب والتوتر، لذلك يقدم ”الخليج 365” ضمن سلسلة حلقات 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا في رمضان نصائح للتعامل مع الطفل وإسعاده في رمضان حتى لا يشعر بالملل، وتتأثر نفسيته نتيجة لعدم ممارسة حياته الطبيعية من خلال الفيديو التالى..

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