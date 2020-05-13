اليمن يسجل حالتي وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن اليمن، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب، إضافة إلى تسجيل 4 حالات في أماكن أخرى بالبلاد، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتين في لحج بينهما حالة وفاة.