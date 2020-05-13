البحرين تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 05:13 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت البحرين، الأربعاء، عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 2195 حالة حتى الآن.
وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أنه تم إجراء 7446 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية، كشف عن وجود 249 حالة إصابة جديدة، منها 164 حالة لعمالة وافدة، و84 حالة لمخالطين، وحالة واحدة قادمة من الخارج.
وأظهرت الإحصائيات دخول حالتين جديدتين إلى العناية المركزة، مع ثبات عدد الوفيات بالفيروس عند 9 حالات.
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