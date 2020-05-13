26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد .

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 22 حالة إصابة من ضمن الحالات المسجلة أمس، كانت محلية المصدر، مضيفة أن مجموع حالات الإصابة بالفيروس بلغ حتى يوم أمس 10962 حالة.

وتوزعت إصابات أمس على العاصمة سيئول (12 حالة) وبوسان (3 حالات)، إضافة إلى حالتين في كل من دايغو وإنتشون وحالة واحدة في كل من إقليم كيونغكي وإقليم جولا الشمالي وإقليم كيونغسانغ الجنوبي .

وتم الإبلاغ عن 4 حالات وافدة من الخارج منها حالة واحدة تم ضبطها من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، وأخرى في كل من دايغو وأولسان وإقليم كيونغكي .

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وسجلت البلاد اليوم حالة وفاة جديدة من الإصابة بكورونا ليرتفع العدد إلى 259 حالة وفاة، فيما بلغت نسبة الوفيات 2.36 % لجميع الفئات العمرية.

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