تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن 1289 حالة قد تماثلت للشفاء.

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