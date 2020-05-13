تسجيل 10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

موسكو - لايف ستايل سجلت روسيا اليوم 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 242271. وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن 96 مصابا توفوا الليلة الماضية وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212، حسب وكالة رويترز للأنباء. قد يهمك أيضـــــــًا :

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