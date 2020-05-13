نيجيريا تٌسجل ارتفاعاً في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا

أبوجا – لايف ستايل
أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض اليوم، أن البلاد سجلت 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة جديدة ، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بالجائحة في البلاد إلى 4787 حالة مؤكدة.
وأضاف المركز أن حالات الشفاء من هذا المرض وصلت إلى 959 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 .
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