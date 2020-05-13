الصحة اللبنانية تسجل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا . وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه الإصابات الثمانية الجديدة هي لخمسة مقيمين و ثلاثة وافدين ليصل العدد إلى 878 حالة ، مبينة أن عدد حالات الوفيات استقر على 26 حالة، و236 حالة شفاء، كما استقرار عدد الحالات الحرجة على 3 حالات . قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : الحصيلة الإجمالية لوفيات "كورونا" عالميًا تتجاوز الـ290 ألف شخص دراسة تؤكد أن نصف مرضى كورونا الموجودين بالعناية المركزة فقط يتعافون

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